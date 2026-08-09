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Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

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Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen kaza, saat 01.30 sıralarında Şile otoyolu yan yol Parseller mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

Alınan bilgilere göre, 34 BHU 957 plakalı hafif ticari araç ile 34 PHU 766 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

#3
Foto - Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Oğuzhan Alper, Sezgin ve Gökhan Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. ?Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Ümraniye'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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