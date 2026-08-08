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Dünya Yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı
Dünya

Yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı

Yeniakit Publisher
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Yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı

Çin'de, doğu kıyılarına yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırılırken kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

Çin'de, doğu kıyılarına yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırılırken kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Dolphin Tayfunu'nun doğu kıyılarına yaklaşması üzerine kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış riskine karşı uyarıların artırıldığı ve acil durum önlemlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Şanghay ile Ciangsu, Cıciang, Anhui, Fucien ve Ciangşi eyaletlerinde sel ve taşkınlara karşı önlemlerin devreye alındığı aktarılan açıklamada, heyelan ve kentlerde su baskını riskine karşı uyarılar yapıldı.

Açıklamada, tayfunun iki gün içinde Cıciang ile Fucien eyaletlerinin kıyı kesimlerinde karaya ulaşabileceği, beraberinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış getirebileceği kaydedildi.

Dün de Dolphin Tayfunu'nun Japonya'nın güneyine yaklaşması nedeniyle Okinava Adası'ndaki en büyük havaalanı Naha kapatılarak tüm uçuşlar iptal edilmişti.

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