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Yerel Atlı jandarmalar görevde!
Yerel

Atlı jandarmalar görevde!

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Atlı jandarmalar görevde!

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye sırasında çekilen görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabında paylaşıldı. Görüntüler çok sayıda beğeni alıp, izlendi.

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü, geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sahip olduğu doğal güzelliklerin ve çevresindeki ormanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren Salda Gölü'nde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi bu yaz sezonu da Salda Gölü'ne geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından Salda'daki atlı birliğin görev sırasında çekilen görüntüleri, "Türkiye'mizin incisi Salda Gölü'nde yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenliği Atlı Jandarma Timlerimize emanet. Doğal güzelliklerimizi korumak ve huzuru sağlamak amacıyla, araçların giremediği ormanlık ve sahil alanlarında önleyici devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor" notuyla paylaşıldı. Paylaşım çok sayıda kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

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