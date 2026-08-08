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Gündem Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Dikkat çelen ifadeler kullanan Bakan Fidan "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." dedi.

 

İşte Hakan Fidan'ın o açıklaması:

"Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz.

Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam.

Sen 1960'da kurulan devlet değilsin"

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Yorumlar

RAHMETLİ PİLOT CENGİZ TOPEL,E NELER YAPTIKLARI ORTADA

Eğer azıcık gururu haysiyeti şerefi olan bunların yani rumların yaptığı zulümü birazcık okusunlar... daha da hala yunan adalarına giden varsa gerçekten çok sıkıntılı bir durum var ortada

Ziyaretçi

Yahu karısını Yunan gavurunun koluna takan anlayışın takipcileride Yunan artığı değilse bile Yunan gavurundan beter mankurtlastirilmiş ahmaklardır.
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