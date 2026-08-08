Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Dikkat çelen ifadeler kullanan Bakan Fidan "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." dedi.
İşte Hakan Fidan'ın o açıklaması:
"Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz.
Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam.
Sen 1960'da kurulan devlet değilsin"
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