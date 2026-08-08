Barıştan rahatsız oldular

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

'Çerçeve yasa' olarak da bilinen kanun teklifi sözde "Sanatçılar Girişimi"ni rahatsız etti.

"Sanatçılar Girişimi" adına Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyetimizin temel değerleriyle; ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milletimizin ve halkın yüzlerce yıllık çözülmez kardeşliğiyle ilgili yaşamsal önemde bir konunun, itiraz edilmez barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilmek istenmesi kabul edilemez.

Konu milletin önüne getirilmeli, bütün ayrıntılarıyla tartışılmalı, gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Aksine bir karar millet vicdanında mutlaka mahkûm edilecek, geçersiz olacaktır."

Sanatçılar Girişimi'nin metnini imzalayan diğer isimler ise şöyle:

Prof. Ahmet Saltık

Hüsnü Bozkurt-ADD Genel Başkanı

Ekrem Ataer

Ece Ataer

Uğur Poyraz

Mehtap Meral

Haluk Dural

Erhan Doğan

Özgür Zeybek

Hüseyin Yurttaş

Hidayet Karakuş

Hülya Behramoğlu

Nihat Behram

Efdal Sevinçli

Ergün Özer

Haluk Çetin

Attila Coşkun

Bekir Yurdakul

Tevfik Kızgınkaya

Tuğrul Keskin

Orhan Kurtuldu

Ayhan Gülsoy

Orhan İzzet Kök

Ceyhun Balcı

Ayhan Gülsoy

Arife Kalender

Aysun Kılıçaslan Soku

Vedat Açıkalın

Atilla Coşkun