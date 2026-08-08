Barıştan rahatsız oldular
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te komisyondan onay alan kanun teklifi sözde "Sanatçılar Girişimi"ni rahatsız etti.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
'Çerçeve yasa' olarak da bilinen kanun teklifi sözde "Sanatçılar Girişimi"ni rahatsız etti.
"Sanatçılar Girişimi" adına Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyetimizin temel değerleriyle; ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milletimizin ve halkın yüzlerce yıllık çözülmez kardeşliğiyle ilgili yaşamsal önemde bir konunun, itiraz edilmez barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilmek istenmesi kabul edilemez.
Konu milletin önüne getirilmeli, bütün ayrıntılarıyla tartışılmalı, gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Aksine bir karar millet vicdanında mutlaka mahkûm edilecek, geçersiz olacaktır."
Sanatçılar Girişimi'nin metnini imzalayan diğer isimler ise şöyle:
Prof. Ahmet Saltık
Hüsnü Bozkurt-ADD Genel Başkanı
Ekrem Ataer
Ece Ataer
Uğur Poyraz
Mehtap Meral
Haluk Dural
Erhan Doğan
Özgür Zeybek
Hüseyin Yurttaş
Hidayet Karakuş
Hülya Behramoğlu
Nihat Behram
Efdal Sevinçli
Ergün Özer
Haluk Çetin
Attila Coşkun
Bekir Yurdakul
Tevfik Kızgınkaya
Tuğrul Keskin
Orhan Kurtuldu
Ayhan Gülsoy
Orhan İzzet Kök
Ceyhun Balcı
Ayhan Gülsoy
Arife Kalender
Aysun Kılıçaslan Soku
Vedat Açıkalın
Atilla Coşkun
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