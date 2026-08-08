  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
Gündem Barıştan rahatsız oldular
Gündem

Barıştan rahatsız oldular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Barıştan rahatsız oldular

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te komisyondan onay alan kanun teklifi sözde "Sanatçılar Girişimi"ni rahatsız etti.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

'Çerçeve yasa' olarak da bilinen kanun teklifi sözde "Sanatçılar Girişimi"ni rahatsız etti.

 

"Sanatçılar Girişimi" adına Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyetimizin temel değerleriyle; ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milletimizin ve halkın yüzlerce yıllık çözülmez kardeşliğiyle ilgili yaşamsal önemde bir konunun, itiraz edilmez barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilmek istenmesi kabul edilemez.

Konu milletin önüne getirilmeli, bütün ayrıntılarıyla tartışılmalı, gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Aksine bir karar millet vicdanında mutlaka mahkûm edilecek, geçersiz olacaktır."

 

Sanatçılar Girişimi'nin metnini imzalayan diğer isimler ise şöyle:

Prof. Ahmet Saltık
Hüsnü Bozkurt-ADD Genel Başkanı
Ekrem Ataer
Ece Ataer
Uğur Poyraz
Mehtap Meral
Haluk Dural
Erhan Doğan
Özgür Zeybek
Hüseyin Yurttaş
Hidayet Karakuş
Hülya Behramoğlu
Nihat Behram
Efdal Sevinçli
Ergün Özer
Haluk Çetin
Attila Coşkun
Bekir Yurdakul
Tevfik Kızgınkaya
Tuğrul Keskin
Orhan Kurtuldu
Ayhan Gülsoy
Orhan İzzet Kök
Ceyhun Balcı
Ayhan Gülsoy
Arife Kalender
Aysun Kılıçaslan Soku
Vedat Açıkalın
Atilla Coşkun

Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması
Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması

Siyaset

Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması

Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!
Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!

Gündem

Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!

Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda
Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda

Siyaset

Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!

Siyaset

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!

Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi
Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi

Siyaset

Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

anti kamalist

bunlar siyonist birer köpek,bunlar Müslüman değiller,bunların tek düşmanı islam dini

star

sayilari bu kadarmi, yazik?
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23