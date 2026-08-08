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Gündem Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı.

“Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı.

 

İçişleri Bakanlığının yayımladığı basın açıklaması şu şekilde;

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında "Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yorumlar

ata

türkiyenin çıbanı, iyileşmez yarası, kötü huylu tümörü.... chp....
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