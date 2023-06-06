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Yerel Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasından yükselen alevleri itfaiye söndürdü
Yerel

Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasından yükselen alevleri itfaiye söndürdü

Yeniakit Publisher
2023-06-06 04:31:00 -
Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasından yükselen alevleri itfaiye söndürdü

Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle mağazadan yükselen alevler büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası mağazada hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi, Mahallesinde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerindeki teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazanın arka tarafından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada teknoloji ürünlerinin satıldığı mağazadan alevler yükselirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, mağazada hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiğini gören Gaffur Akyüz, "Güvenlik arkadaşlar ile oturuyorduk. Alarmın öttüğünü gördük, içeriye hırsız girdi sandık. Mağazanın güvenliğine haber verdik, o sırada dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye arkadaşlarda çok çabuk geldi. Zamanında müdahale ettiler. Üstteki klimalardan çıktığını düşünüyoruz. Alevler bir anda büyüdü. Bu ikinci seferdir, bu yangın oluyor burada. Patlama sesleri geldi, camlar patladı içeride. Herhangi bir yaralı yok. Hakkını vermek lazım, itfaiye zamanında geldi müdahale etti" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Mağazadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde alevlerin mağazanın arka kısmından yükseldiği, itfaiyenin ise alevlere müdahale ettiği görülüyor.
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