Sayıştay İBB'deki skandalı ortaya çıkardı! Ölen 6 bin 146 kişinin İstanbulkartı kullanılmış

Sayıştayın İBB'ye yönelik 2025 yılı denetiminde, ücretsiz İstanbulkart uygulamasındaki eksiklikler gündeme geldi. BELBİM AŞ'nin kayıtları ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini karşılaştıran denetçiler, vefat eden binlerce kişinin ulaşım kartının aktif kaldığını tespit etti.

ÖLEN 6 BİN 146 KİŞİNİN KARTIYLA 1,3 MİLYON GEÇİŞ

Sayıştay raporuna göre hayatını kaybeden 6 bin 146 kişinin ücretsiz ulaşım kartı zamanında iptal edilmedi.

Bu kartlar üzerinden toplam 1 milyon 389 bin 27 ücretsiz geçiş gerçekleştirildiği belirlendi.

Kartları kapatılmayan kişiler arasında 2021 ile 2024 yıllarında hayatını kaybedenlerin de bulunduğu kaydedildi.

Denetimde ayrıca Türk vatandaşlığından çıkarılan 11 kişinin ücretsiz kart tanımının devam ettiği ortaya çıktı.

28 BİN 448 ANONİM KARTLA 2,1 MİLYON GEÇİŞ

Sayıştay denetçileri, hangi kişilere ve hangi mevzuat kapsamında verildiği kayıtlardan tam olarak belirlenemeyen 28 bin 448 anonim ücretsiz kart tespit etti.

Bu kartlarla 2 milyon 158 bin 334 ücretsiz geçiş yapıldığı kayıtlara geçti.

BELBİM ise söz konusu kartların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen “Ücretsiz Seyahat Kartı” ibareli kartlar olduğunu bildirdi.

İBB'DEN SAVUNMA: VERİ AKIŞI KESİLDİ

İBB, Sayıştaya sunduğu açıklamada, Sağlık Bakanlığının Ölüm Bildirim Servisi'nin 2023 yılında kapanması nedeniyle BELBİM'e ölüm bilgilerinin aktarılmasında kesinti yaşandığını belirtti.

Belediye, 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren günlük veri aktarımının yeniden başladığını, vefat bilgisi doğrulanan kişilerin kartlarının ve dijital hesaplarının bloke edildiğini açıkladı.

İBB ayrıca 17 Aralık 2025'te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Değişenler Servisi'ne bağlantı sağlandığını bildirdi.

SAYIŞTAY: GEÇMİŞTEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ

Sayıştay, veri akışının yeniden sağlanmasının geçmiş dönemdeki denetim eksikliklerini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

İBB'nin kendi sisteminde vefat ettiği görülen bazı kişilerin kartlarının dahi iptal edilmediği belirtildi.

Denetçiler, geçmiş kayıtların düzeltilmesini, anonim kartların gerçek hak sahipleriyle eşleştirilmesini ve ücretsiz kart uygulamalarının mevzuata uygunluğunun yeniden incelenmesini istedi.

TOPLAM 3 MİLYON 547 BİN 361 ÜCRETSİZ GEÇİŞ!

Sayıştay raporunda yer alan iki ayrı kart grubuyla yapılan ücretsiz geçişlerin toplamı 3 milyon 547 bin 361'e ulaştı.

Raporda bu geçişlerin belediyeye oluşturduğu mali yüke ilişkin herhangi bir parasal tutar belirtilmedi. Geçişleri kimlerin yaptığına ilişkin de kesin bir tespit aktarılmadı.