Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

MALEZYA'DAKİ OMODA 5 OLAYI SÜRECİ BAŞLATTI Geri çağırmanın arka planında Malezya'da yaşanan bir olay bulunuyor. 6 Ekim'de 2023 model bir Omoda 5'in arka aksı, araç seyir halindeyken yerinden koptu. Olayın ardından Malezyalı yetkililer modelin sertifikasını ve yeni araç kayıtlarını askıya aldı. Chery de ülkede 8 bin 878 adet Omoda 5'i geri çağırdı. Şirket 11 Ekim'de, ilgili üretim grubundaki çeki kolunun kaynak dayanımının yetersiz olabileceğini açıkladı. Bunun üzerine Çin ve diğer pazarlardaki Omoda 5'ler için de risk değerlendirmesi başlattı.