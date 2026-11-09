  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike! Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede! Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor İzmir’deki faciada: Can kaybı 10’a yükseldi İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki en büyük adası Keşm, ABD’nin hedefi oluyor. Keşm, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu, askeri tesisleri ve deniz trafiğinin denetlenmesindeki rolüyle öne çıkıyor. Müslüman ülkeler arasında yeni konut projeleri! Çağrı yaptılar: Artık Mekke'de olan Türklerin imkanı var Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Artık tek tıkla yapılabilecek Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

Malezya'da bir Omoda 5'in arka aksının yolda kopmasının ardından Chery, Çin'de Tiggo 5x ve Omoda serisinden 53 bin 882 aracı geri çağırma kararı aldı.

#1
Foto - Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

Çinli otomobil üreticisi Chery, kendi ülkesinde geniş kapsamlı bir geri çağırma başlatıyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) duyurusuna göre işlem, toplam 53 bin 882 aracı kapsıyor. Geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları ilgilendiriyor. Uygulamanın 27 Kasım'da başlaması planlanıyor.

#2
Foto - Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

CHERY GERİ ÇAĞIRMA KARARINI NEDEN ALDI? Sorun, arka aksın bir parçası olan çeki kolunu burcun yuvasına bağlayan kaynakta bulunuyor. Üretimdeki aksaklıklar nedeniyle bu kaynağın yeterince sağlam olmayabileceği belirtiliyor. Aşırı durumlarda bu bağlantı yerinden ayrılabiliyor. Bu da sürücünün tekerlek üzerindeki kontrolünü kaybetmesine ve kaza riskinin artmasına yol açabiliyor.

#3
Foto - Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

ARAÇ SAHİPLERİ ÜCRET ÖDEMEYECEK Araç sahipleri, arka akslarındaki üretim tarihi kodlarını ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. Hatalı üretim partisine ait olduğu belirlenen akslar da ücretsiz olarak değiştirilecek.

#4
Foto - Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

MALEZYA'DAKİ OMODA 5 OLAYI SÜRECİ BAŞLATTI Geri çağırmanın arka planında Malezya'da yaşanan bir olay bulunuyor. 6 Ekim'de 2023 model bir Omoda 5'in arka aksı, araç seyir halindeyken yerinden koptu. Olayın ardından Malezyalı yetkililer modelin sertifikasını ve yeni araç kayıtlarını askıya aldı. Chery de ülkede 8 bin 878 adet Omoda 5'i geri çağırdı. Şirket 11 Ekim'de, ilgili üretim grubundaki çeki kolunun kaynak dayanımının yetersiz olabileceğini açıkladı. Bunun üzerine Çin ve diğer pazarlardaki Omoda 5'ler için de risk değerlendirmesi başlattı.

#5
Foto - Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!

BENZER BİR SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI Malezya'da benzer bir arka aks olayı Nisan 2024'te de yaşanmıştı. O dönemde 600 araç incelenmek üzere geri çağrılmıştı. Yapılan soruşturma, sorunun arka aks kaynak ekipmanının yanlış kalibre edilmesinden kaynaklandığını ortaya koymuştu. Son geri çağırma ise Çin pazarını kapsıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar
Gündem

HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 7 Cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. İstanbul ve Ankara'ya yeni başsavcı veki..
Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: "Amed" kelimesi Kürtçe değildir!
Gündem

Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir!

Eski HDP milletvekili Altan Tan, terör odaklarının ve ideolojik grupların Diyarbakır ismine yönelik tutumlarını değerlendirdi. Tan, Diyarbak..
İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

İzmir Valiliği, Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açık..
İki tekerde devrim niteliğinde adım!
Teknoloji

İki tekerde devrim niteliğinde adım!

Segway, Milano'da düzenlenen EICMA 2026 fuarında tanıttığı yeni elektrikli motosiklet ailesiyle büyük sükse yaptı. Serinin en dikkat çekici ..
Galatasaray’ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Spor

Galatasaray’ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Cevad Prekazi’den acı haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda 6 sezon forma giyen ve özell..
Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı!
Gündem

Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı!

Almanya’nın Essen kentinde uyuşturucu kaçakçılığı ve ağır yaralama suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Diyar Gündüz, doktor muayen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23