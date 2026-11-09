Seyir halindeyken araçtan ayrılmıştı: Otomobil devi 53 bin aracı geri çağırıyor!
Malezya'da bir Omoda 5'in arka aksının yolda kopmasının ardından Chery, Çin'de Tiggo 5x ve Omoda serisinden 53 bin 882 aracı geri çağırma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malezya'da bir Omoda 5'in arka aksının yolda kopmasının ardından Chery, Çin'de Tiggo 5x ve Omoda serisinden 53 bin 882 aracı geri çağırma kararı aldı.
Çinli otomobil üreticisi Chery, kendi ülkesinde geniş kapsamlı bir geri çağırma başlatıyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) duyurusuna göre işlem, toplam 53 bin 882 aracı kapsıyor. Geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları ilgilendiriyor. Uygulamanın 27 Kasım'da başlaması planlanıyor.
CHERY GERİ ÇAĞIRMA KARARINI NEDEN ALDI? Sorun, arka aksın bir parçası olan çeki kolunu burcun yuvasına bağlayan kaynakta bulunuyor. Üretimdeki aksaklıklar nedeniyle bu kaynağın yeterince sağlam olmayabileceği belirtiliyor. Aşırı durumlarda bu bağlantı yerinden ayrılabiliyor. Bu da sürücünün tekerlek üzerindeki kontrolünü kaybetmesine ve kaza riskinin artmasına yol açabiliyor.
ARAÇ SAHİPLERİ ÜCRET ÖDEMEYECEK Araç sahipleri, arka akslarındaki üretim tarihi kodlarını ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. Hatalı üretim partisine ait olduğu belirlenen akslar da ücretsiz olarak değiştirilecek.
MALEZYA'DAKİ OMODA 5 OLAYI SÜRECİ BAŞLATTI Geri çağırmanın arka planında Malezya'da yaşanan bir olay bulunuyor. 6 Ekim'de 2023 model bir Omoda 5'in arka aksı, araç seyir halindeyken yerinden koptu. Olayın ardından Malezyalı yetkililer modelin sertifikasını ve yeni araç kayıtlarını askıya aldı. Chery de ülkede 8 bin 878 adet Omoda 5'i geri çağırdı. Şirket 11 Ekim'de, ilgili üretim grubundaki çeki kolunun kaynak dayanımının yetersiz olabileceğini açıkladı. Bunun üzerine Çin ve diğer pazarlardaki Omoda 5'ler için de risk değerlendirmesi başlattı.
BENZER BİR SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI Malezya'da benzer bir arka aks olayı Nisan 2024'te de yaşanmıştı. O dönemde 600 araç incelenmek üzere geri çağrılmıştı. Yapılan soruşturma, sorunun arka aks kaynak ekipmanının yanlış kalibre edilmesinden kaynaklandığını ortaya koymuştu. Son geri çağırma ise Çin pazarını kapsıyor.
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