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Aktüel Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 03:44:28 -
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan Maltepe Sanayi Sitesinin 3'üncü katındaki çorap atölyesinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Basınçlı hava makinelerinin olduğu bölümde başladığı öne sürülen yangında atölyede ve depo bölümünde hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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