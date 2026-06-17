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Gündem AK Partili İnan, Avrupa Parlamentosu’na haddini bildirdi
Gündem

AK Partili İnan, Avrupa Parlamentosu’na haddini bildirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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AK Partili İnan, Avrupa Parlamentosu’na haddini bildirdi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, skandal Türkiye raporunu paylaşan Avrupa Parlamentosu’na haddini bildirdi. İnan "Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son yayımladığı Türkiye raporu, Ankara'da sert yankı buldu. AP'nin bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillediğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, hazırlanan metnin objektif değerlendirmelerden tamamen uzak, taraflı bir yaklaşımla oluşturulduğunu söyledi.

"RAPORUN BİZİM NAZARIMIZDA HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Türkiye'nin demokratik meşruiyetinin ve bağımsızlığının yegâne kaynağının millet iradesi olduğunun altını çizen İnan, dış odakların Türkiye’nin iç işlerine müdahale çabalarına sert tepki gösterdi. Türk milletinin iradesine, bağımsız Türk yargısına ve ülkenin egemenlik haklarına hiçbir kurumun ayar veremeyeceğini belirten İnan, Batı'dan gelen bu tür siyasi hamlelerin Türkiye nezdinde hiçbir karşılığı ve hükmü bulunmadığını ifade etti.

 

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNİ HİÇBİR RAPOR DURDURAMAYACAK"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin rotasını dışarıdan gelen raporların değil, milletin kendisinin belirleyeceğini vurgulayan İnan, ülkenin demokratik kazanımlarına sahip çıktı. Türkiye'nin kararlı yürüyüşünün engellenemeyeceğini belirten AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye’de demokrasinin tek teminatının millet iradesi olduğunu hatırlatarak, Ankara'nın raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke olmadığını söyledi. İnan, ülkenin küresel iddialarını içeren "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini ve güçlü yürüyüşünü hiçbir AP raporunun durdurmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek sözlerini noktaladı.

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