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Gündem Siber devriyeye takıldılar! 58 siteye erişim engeli
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Siber devriyeye takıldılar! 58 siteye erişim engeli

Yeniakit Publisher
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Siber devriyeye takıldılar! 58 siteye erişim engeli

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında 58 internet sitesini incelemeye aldı.

Kastamonu’da siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye çalışmasında 58 internet sitesi için işlem yapıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

 

Yapılan çalışma kapsamında dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edilen 58 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

 

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

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