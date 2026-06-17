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Mahkemeden 'Dilan Polat' kötü haber Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği Fed'in faiz kararı sonrası altında şok! Füze krizi derinleşiyor: Almanya’nın güvenlik kalkanına Ukrayna aşısı Dikkat! Çocuklarda nöbet anında 5 kritik kural! Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip Piyasa değeri mum gibi eriyor: Alman devi BMW fena çakıldı Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar... Mayhoş tadı ile... Diyetisyenler ikiye bölündü: Kiraz mı daha faydalı, erik mi?
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Foto - Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği

Şırnak’ın Silopi ilçesinde odunluğa giren bir kişi, karşısında büyük bir kertenkele görünce panik yaşadı.

#2
Foto - Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği

Silopi ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin odunluk bölümünde büyük bir kertenkele gördü. İhbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, inceleme yapılmak üzere Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

#3
Foto - Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği

Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler, hayvanın Latincede ‘Varanus griseus’ olarak adlandırılan çöl varanı olduğunu belirterek, türün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığını ve özellikle yaz aylarında benzer vakalarla sık karşılaştıklarını söyledi.

#4
Foto - Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği

Yapılan muayenede sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, ilçeye bağlı Ortaköy yakınlarındaki doğal yaşam alanına bırakıldı. Kafesten çıkarılan çöl varanı, koşarak gözden kayboldu.

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