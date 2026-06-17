Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın Tunceli’de sahnelediği “Sabotaj” adlı gösteri, içerdiği siyasi göndermeler ve toplumsal değerlere yönelik ifadeler nedeniyle tartışma konusu oldu. 13 Haziran’da Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı medya kuruluşları hedef alındı.

GÜYA ESPRİ

Gösteride bir izleyicinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını anması üzerine Barış Atay, “Ama sayın önemli. Sayın demezseniz acayip bozuluyor, alınıyor. Nasıl ki Emel Sayın’a sayın demezseniz Emel olmaz” dedi. Bülent Emrah Parlak ise anlattığı sözde bir rüya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik göndermelerde bulundu. Erdoğan’ı sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen Parlak, çeşitli övgüler ve diyaloglar üzerinden mizah yapmaya çalıştı. Bunun üzerine Atay, oyuncu Engin Altan Düzyatan’a gönderme yaparak, "Bülent'in rüyasını Engin Altan Düzyatan yaşıyor. Umarım devran dönerse de Yıkılış Vahdettin’de oynar” ifadelerini kullandı. Parlak ise buna, “Hemen de benim boynunu vururlar orada” şeklinde cevap verdi.

YAŞ ÜZERİNDEN HAKARET

Gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşları da sözde ‘mizah’ konusu yapıldı. İkili, Kemal Kılıçdaroğlu için, "Siyaset çok yaşlandı. Eskiden de çok yaşlıydı ama şimdi iyice yaşlandı. Bakın Kılıçdaroğlu’na. Geldiğinde gencecikti ve hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadan gitti demek isterdim. Meğer gitmemiş, geri geldi. Amca bizi bir sal artık ya” dedi. Devlet Bahçeli hakkında ise “Devlet Bahçeli iki kere yaşlı, duble. Ölmeyi unutmuş olabilir” sözleri sarf edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de isim vermeden, “O da yaşlı. Adı geçmeden Dersim’de alkış alıyor. İnanılmaz. Dünya lideri. Ama yaşlandı. Navigasyon da şaşıyor artık” şeklinde ifadeler kullanıldı.

GAZİ MECLİS İLE CAMİDEN RAHATSIZ

Barış Atay, gösteride Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de hedef alan açıklamalarda bulundu. TBMM için, “Türkiye’nin en komik kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir” diyen Atay, Meclis yerleşkesindeki mimari yapılardan, özellikle camiden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Meclis kampüsündeki cami ve diğer yapıların büyüklüğünü konu alan Atay, “Bir kere aklınıza gelebilecek her şey nedense çok büyük inşa edilmiş. Dışarıda cami minaresi 50 metre, Meclis’te 150 metre” ifadeleriyle camiye olan rahatsızlığını gösterdi.

AĞIZLARI LAĞIM GİBİ…

Gösterinin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri hakkında yapılan ifadeler oldu. Parlak, bir haberden söz ederken önce “Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit…” ifadelerini kullandı. Ardından kurguladığı hikâyede Yeni Akit ve Yeni Şafak'ı hedef göstererek aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlerde bulundu.

KARAMAN'DA İZİN VERİLMEDİ

Türkiye’nin birçok ilinde sahne alan ikiliye ait gösterinin yalnızca Karaman’da valilik kararıyla gösterimine izin verilmediği öğrenildi. Yerel medyada gösterinin içeriğine ilişkin tepkiler sonrası kararın alındığı kaydedildi. Ayrıca gösteri ücretinin kişi başı 850 TL olduğu aktarıldı.

Haddini ve boyunu aşan TİP'li Barış Atay, milletin meşru oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'halk düşmanı' ifadesini kullanmıştı.

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