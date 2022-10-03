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Kadın - Aile Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok ediyor
Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok ediyor

Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz. Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:28:00 - 2022-10-03 11:31:12
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok ediyor

Sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok eden maske tarifi

Malzemeler
1 bardak süt
Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı
Ezilmiş 1 yeşil kakule
Küçük 1 tarçın çubuğu
Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın Diğer Faydaları

Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur

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