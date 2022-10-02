Hibeş nedir? Hibeş nereye ait? Kahvaltılık sos orjinal hibeş tarifi nasıl yapılır? Hibeş ile Humus arasındaki fark

Hibeş nedir?

Hibeş, Antalya'ya özgü, tahin, limon, sarımsak ve kimyon ile yapılan lezzetli bir sos türüdür. Son derece lezzetli bir kahvaltılık çeşidi olan hibeş, dilerseniz akşam et yemeklerinin yanında tüketebilirsiniz.

Hibeşin ana malzemeleri tahin ve limon suyu. Kimyonu unutmamak lazım. Bu tarifte 1 su bardağını 2 tane limon ve 1 turunç suyu ile dolduruldu. Siz turunç bulamazsanız limon kullanabilirsiniz.

Orjinal Hibeş Tarifi İçin Malzemeler

1. 5 su bardağı tahin

1 su bardağı limon suyu ( Bulabilirseniz 1 turunç suyu ilavesiyle hazırlayın.)

4–5 diş dövülmüş sarımsak

1. 5 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı su

1 silme çay kaşığı tuz

Mutfak robotuna önce tahini koyun. Kimyonu azar azar tadına bakarak ilave edin. Sarımsakları önce dövün, sonra tahinin içine karıştırın. Suyunu kıvam vermek için artırabilirsiniz. Kırmızı toz biber ve tuzunu ekleyin. 1 Su bardağı limon suyunu 1 turunç suyu ilavesiyle hazırlayın. Tel süzgeçten geçirerek yavaş yavaş tahinin içine karıştırın. Kıvamını kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İster kahvaltılık olarak, ister ekmek dilimleri üzerine sürerek kanepe olarak servis yapın. Akıcı bir kıvamda olması gerekir. Kanepe olarak hazırlarsanız biraz koyu kıvamda hazırlayın. Afiyet olsun.

Hibeş nereye ait?

Hibeş hem meze hem de sos olarak Antalya sofralarında yer alır. Örneğin; haşlanmış patates, taze veya kuru fasulye üzerine gezdirilir. Farklı lezzetler elde edilir. Bazı uygulamalarda inceltme işi, su yerine zeytinyağı kullanılarak yapılmaktadır.

Humus nedir?

Humus, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan bir Orta Doğu mezesidir. Houmous ve Hummus olarak da yazılıp okunur. Hummus Arapça'da nohut anlamına gelmektedir.

Hibeş ile Humus arasındaki fark?

Ünlü Arap mezesi humusun Antalya uygulamasını elde etmek istiyorsanız hibeşe, haşlanmış veya ezilerek püre haline getirilmiş nohut katınız. Hibeş adı altında humus tatmış olursunuz. Çok ekşi sevmiyorsanız limon miktarını azaltabilirsiniz.

En iyi humus nasıl yapılır? Humus tarifi

Bir tencerede iyice pişene kadar haşlayın ve suyunu iyice süzün. Sarımsağın kabuklarını soyup ezin. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, toz biber ve zeytinyağını blender'dan geçirip püre haline getirin. Humusu servis tabağına alın.

İlginizi çekebilir → Acı çehre tohumu faydaları: Metabolizmayı hızlandırıyor! Acı çehre tohumu kaç tane alınmalı! Acı çehre tohumu nasıl kullanılır? → TIKLAYINIZ