Zeytin yaprağı çayı tarifi nasıl yapılır? Zeytin yaprağı çayı faydaları ve zararları! Taze zeytin yaprağı çayını deneyin

Zeytin Yaprağı Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı

2-3 bardak sıcak su

Zeytin Yaprağı Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

1 yemek kaşığı eliniz ile küçük küçük parçalara ayırdığınız kuru zeytin yaprağının üzerine 2-3 bardak kaynayan suyu ekleyin.

10 dk demlendirin.

Demlenen çayı süzerek servis edin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayının faydaları

Kötü kolesterolü düşürmektedir.

Anti bakteriyeldir. Antibiyotik etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Soğuk algınlığı için etkilidir.

Kan basıncını düşürmektedir. Kan şekerini düşürmektedir ve yüksek tansiyonu önler.

Enerji Verir.

Beynin işlevselliğini arttırır.

Mantar ve bakterileri öldürür.

Genetik hasarları engeller.

Kemiklerin iltihaplanmasını önler.

Diş ağrısını geçirir.

Yaraları daha hızlı iyileştirir.

Tokluk hissi verip, yemek yeme isteğini azaltır.

Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Her derde deva zeytin yaprağı çayı hem demlenişi ile hem de lezzeti ile oldukça cezbedici bitki çaylarından biridir. Yapılışı oldukça basit olan zeytin yaprağı çayının demlenişi ve detayları ise şöyledir;

Zeytin yaprağı çayı demlemek için elimizde bir tutam (6-7 yaprak) taze zeytin yaprağı ve 2 fincan kaynamış su olması yeterlidir. Öncelikle suyunuzu iyice fokurdayarak kaynatın. Kaynamış suyunuzu çayınızı demleyeceğiniz yere aldıktan sonra içine taze zeytin yapraklarınızı atın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Tüketmeden önce bal ya da limon ile tatlandırabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Zararları

Özellikle alerjisi olanların zeytin yaprağını tüketmesi tavsiye edilmez. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı ya da herhangi bir şekilde tüketildikten sonra mide bulanması, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tüketimin durdurulması tavsiye edilir.

NOT: Kesinlikle ilaç tedavisi alıyorsanız doktorunuza danışın.

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