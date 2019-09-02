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Zengin ayakkabı seçenekleri Boyner'de

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:05
Zengin ayakkabı seçenekleri Boyner'de

İSTANBUL(AA) - Dünyaca ünlü markalardan çok sayıda ürün seçeneğini tek bir çatı altında buluşturan Boyner, okul alışverişi için de zengin bir koleksiyon sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in okul ürünleri arasında ayakkabı seçenekleri önemli bir yer tutuyor. Okul yolunda, rahatlığa ve şık görünüme önem veren öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı için aradıkları klasik veya spor ayakkabı seçeneklerini Boyner'de bir arada bulabiliyor.

Okul kıyafetleri ile uyumlu olmasıyla en çok tercih edilen siyah, lacivert, gri ve taba renkli modellerin yanında, kız öğrenciler için simli ayakkabı ve bot seçenekleri de yer alıyor. Erkek öğrenciler renkli sneaker, mokasen ayakkabılar ve casual modelleri tercih ederken, kız öğrencilerin favorileri arasında toka, püskül ve inci detaylı ayakkabılar ön plana çıkıyor.

Nike, adidas, Puma, Under Armour, Reebok ve Skechers gibi spor markalarının yanında Lumberjack, Camper, Limon Company ve Fabrika gibi markaların konfor ve şıklığı bir arada sunan ayakkabıları da Boyner'de öğrencileri bekliyor.

Ünlü markaların en trend okula dönüş ürünlerini bir arada sunan Boyner, bu dönemi özel bir kampanya ile ayrıcalıklı kılıyor. 8 Eylül'e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki veriliyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:05
  1. AYAKKABI
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