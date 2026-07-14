Gaspçılar huzur vermiyor! Komşu ülkenin topraklarına göz diktiler

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye’nin Tevrat’taki adından esinlenerek “Bashan Öncüleri” adını veren grup, bir kez daha Suriye topraklarına sızma girişiminde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir grup İsraillinin işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri’nde Suriye sınırını yasa dışı şekilde geçmeye çalıştığı bildirildi.

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren ve sık sık Suriye'de yasa dışı Yahudi yerleşimi talep eden grup, yine ülkenin güneyine sızma teşebbüsünde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir grup İsrailli işgalcinin işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Suriye sınırını yasa dışı şekilde geçmeye çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede konuşlu İsrail ordu birliklerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri engelleyerek gözaltına aldığı, daha sonra sorgulanmak üzere İsrail polisine teslim ettiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun olayı kınadığı ve olayın son günlerdeki benzer birkaç olayın devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, bu eylemlerin suç teşkil ettiği kaydedildi.

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Grup, temmuzda birkaç kez Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuştu.