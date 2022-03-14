Zelenskiy'den teknoloji devlerine Rusya çağrısı!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 19'uncu güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'ya çağrı geldi: Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurun ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçin.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık yarım kararlar veya yarım tonlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle, SAP, Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun." ifadesini kullandı.
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu.
Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.