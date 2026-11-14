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Aktüel 1 yaşındaki bebek de yaralandı! Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı
Aktüel

1 yaşındaki bebek de yaralandı! Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı

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1 yaşındaki bebek de yaralandı! Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Gazipaşa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, içinde 6 kişinin bulunduğu kamyonet şarampole yuvarlandı.

 

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çığlık Mahallesi Narlıca mevkiinde meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki 07 UD 965 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişiden 3’ü, vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaştıkları ambulansa teslim edilen yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

 

Yaralılardan Ayşenur T., Esra Ç., Ayşe G. ve 1 yaşındaki Poyraz T. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşenur T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (ALKÜ) sevk edildi.

 

Sürücü İsa Ç. ile Ayşenur T.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü İsa Ç.'nin ehliyetinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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