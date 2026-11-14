Yasa dışı bahis çetesine 4 ilde büyük operasyon! Hesaplardan çıkan rakam dudak uçuklattı
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Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketlerinin toplam hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu belirlenirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Bitlis'te yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden para transferine aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik harekete geçildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, Bitlis merkezli 4 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
HESAPLARDA 1 MİLYAR 12 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin toplam işlem hacminin 1 milyar 12 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli hâkim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına karar verirken, diğer 11 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarına ve bu faaliyetlerin finansmanına aracılık eden yapılara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.