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Gündem Yasa dışı bahis çetesine 4 ilde büyük operasyon! Hesaplardan çıkan rakam dudak uçuklattı
Gündem

Yasa dışı bahis çetesine 4 ilde büyük operasyon! Hesaplardan çıkan rakam dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yasa dışı bahis çetesine 4 ilde büyük operasyon! Hesaplardan çıkan rakam dudak uçuklattı

Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketlerinin toplam hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu belirlenirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Bitlis'te yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden para transferine aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik harekete geçildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, Bitlis merkezli 4 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HESAPLARDA 1 MİLYAR 12 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin toplam işlem hacminin 1 milyar 12 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli hâkim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına karar verirken, diğer 11 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarına ve bu faaliyetlerin finansmanına aracılık eden yapılara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Son teknolojik sistemlerle takip edildikleri her seferinde enselendikleri halde hala aynı yola devam etmelerinin en önemli sebebi Türk toplumunun ve özellikle gençler arasında KOLAY PARA KAZANMAK SEVDASIDIR. Toplum bu kötü huydan kurtulmadan kumar oynama sevgisi bitmeyecek gibi görünüyor

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Yasa İÇİ bahis çetesi kim, kimler? Ni yasa DIŞI olunca kötü, yasa İÇİ olunca iyi mi?
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