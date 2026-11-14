Suriyeli üç kız kardeşten büyük başarı! Asya Karate Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndüler

Suriye'nin Kuneytra ilindeki mütevazı bir spor kulübünde başlayan yolculuk, uluslararası arenada madalyalarla taçlandı. Masa, Marah ve Mayas Osman kardeşler, 2026 Asya Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti.

Suriye resmî haber ajansı SANA'ya konuşan üç kardeş, spor hayatlarına nasıl başladıklarını, kazandıkları madalyaları ve gelecek hedeflerini anlattı.

ÜÇ KARDEŞ, ÜÇ BRONZ MADALYA

Marah Osman – 17 yaşında

İlk uluslararası turnuvasında, 18 yaş altı kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Mayas Osman – 16 yaşında

16 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazanarak kardeşlerinin başarısına ortak oldu.

MASA OSMAN'IN 46 MADALYALIK KARİYERİ

Üç kardeşin en büyüğü olan 21 yaşındaki Masa Osman, spor hayatına 2012 yılında Kuneytra'daki El-Bureyka Kulübünde tekvando yaparak başladı.

İlk kez 2016 yılında Cumhuriyet Şampiyonası'na katılan Masa, 12 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı.

İsam Avvad, Ferid Avvad, Basel Selim ve Gayas Hac Muhammed gibi antrenörlerle çalışan genç sporcu, 2019 yılında millî takım antrenörü Nevres El-Hamavi ile antrenmanlara başladı.

2025 yılında Batı Asya ve Arap şampiyonalarında toplam 5 bronz madalya kazanan Masa, 2026 Asya Şampiyonası'nda da üçüncülük elde etti.

Böylece kariyeri boyunca kazandığı madalya sayısı 46'ya yükseldi.

MARAH İLK ULUSLARARASI SINAVINDA MADALYA KAZANDI

17 yaşındaki Marah Osman, karateye 2017 yılında El-Bureyka Kulübünde başladı.

2019 yılında Lazkiye'de düzenlenen Cumhuriyet Şampiyonası'na ilk kez katılan Marah, 12 yaş altı kategorisinde bronz madalya elde etti.

2024 yılında Suriye millî takımına seçilen genç sporcu, ilk uluslararası turnuva deneyimini 2026 Asya Karate Şampiyonası'nda yaşadı.

Marah, 18 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazanarak uluslararası kariyerine başarılı bir başlangıç yaptı.

EN KÜÇÜK KARDEŞ MAYAS DA KÜRSÜYE ÇIKTI

Osman kardeşlerin en küçüğü olan 16 yaşındaki Mayas, karateye 2016 yılında başladı.

2021 yılında Şam'da düzenlenen Cumhuriyet Şampiyonası'nda 12 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan Mayas, sonraki yıllarda yerel turnuvalarda da çeşitli dereceler elde etti.

Genç sporcu, 2026 Asya Şampiyonası'nda 16 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazanarak uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

BAŞARILARININ ARKASINDA AİLE DESTEĞİ VAR

Üç kız kardeş, SANA'ya yaptıkları açıklamalarda spor hayatları boyunca anne ve babalarından gördükleri desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ailelerinin teşvikiyle antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan kardeşler, elde ettikleri başarıların yalnızca bireysel çabalarının değil, ailelerinin verdiği desteğin de sonucu olduğunu vurguladı.

ŞİMDİ HEDEF YENİ MADALYALAR

Masa Osman'ın yeni hedefleri arasında Ürdün'deki Batı Asya Şampiyonası ve Ocak 2027'de Cezayir'de düzenlenecek Arap Şampiyonası bulunuyor.

Marah ve Mayas Osman ise gelecek sezon katılacakları uluslararası organizasyonlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kuneytra'daki küçük bir spor kulübünden uluslararası şampiyonalara uzanan üç kız kardeşin hikâyesi, aile desteğinin ve disiplinli çalışmanın spordaki önemini ortaya koyuyor.