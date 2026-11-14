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Yaşam Yağmur da durduramadı! Apartmanın çatısı alev alev yandı
Yaşam

Yağmur da durduramadı! Apartmanın çatısı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Dar sokaklar nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Çerkezköy’de bir apartmanın çatı terasında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşabilmesi için park halindeki araç sahipleri araçlarını kaldırılarak yol açıldı.

 

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıld.

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