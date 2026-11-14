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Gündem Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan! Ölüler ve yaralılar var
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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan! Ölüler ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan! Ölüler ve yaralılar var

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Polat'ın (26) kullandığı 63 AJR 398 plakalı otomobil ile A.Ç. (19) yönetimindeki kepçe, Bentbahçesi Mahallesi muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Asiye (4) ile Halil İbrahim Polat (2) 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobil ile kepçenin çarpışma anları yer alıyor.

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