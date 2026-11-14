Trump'tan İran konusunda sürpriz karar hazırlığı! Erdoğan ve Selman'ın çağrısı gündemde

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran yönetimi veya Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ABD'ye yönelik yeni bir provokasyon gerçekleştirilmemesi halinde İran'a yönelik askeri saldırıları askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, ulusal güvenlik danışmanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmama seçeneğini gündemine aldı.

TRUMP'A ERDOĞAN VE SELMAN'DAN ÇAĞRI

Haberde, Trump'ın Orta Doğu'daki müttefiklerinin tam kapsamlı bir savaşın yeniden başlamaması yönündeki taleplerini de değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son iki hafta içerisinde Trump'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İki liderin, ABD Başkanı'na İran'a yönelik saldırıların sürdürülmemesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Ancak kaynaklar, Trump'ın söz konusu talepler karşısında herhangi bir kesin taahhütte bulunmadığını kaydetti.

SALDIRILAR DURABİLİR ANCAK ABLUKA SÜRECEK

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, İran ile yaşanan gerilimin diplomatik yollarla çözülme ihtimalini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Trump'ın, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirme kararı aldığı aktarıldı.

Söz konusu yaklaşımın, askeri saldırılar yerine ekonomik baskının sürdürülmesi seçeneğini öne çıkardığı belirtildi.

TRUMP: İSTERSEM ANINDA SONLANDIRABİLİRİM

ABD Başkanı Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırı ihtimali ve müzakereler hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Trump, şu sözleri dile getirmişti:

"İstersem bu durumu anında sonlandırabilirim. Korumak istediğim ülkelerin talepleri doğrultusunda bunu biraz uzun yoldan, daha medeni bir şekilde hallediyoruz. Suudi Arabistan, İran’ın parçalanıyor olması nedeniyle benden durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; hepsi bu bekleme sürecini tercih ediyor."

GÖZLER TRUMP'IN VERECEĞİ KARARDA

Reuters'a konuşan kaynakların aktardığı bilgilere göre Trump yönetiminde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusunda henüz kesin bir karar alınmış değil.

Tahran yönetiminin ve Yemen'deki Husilerin atacağı adımların, Washington'ın bundan sonraki askeri tutumunda belirleyici olabileceği ifade ediliyor.