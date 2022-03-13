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Dünya Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı!
Dünya

Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek, “Artık kararlar yarım verilemez. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:59:00 - 2022-03-14 00:04:25
Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya’daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu.

Zelenskiy, “Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya’da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın” ifadelerini kullandı.

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