Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'daki katliama son verin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.