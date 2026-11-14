1 ton 432 kilogram ağırlığında! Otomobil değil balkabağı

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yetiştirilen dev balkabağı, ağırlığıyla dünya rekorunu değiştirdi. Coventry’de yaşayan Ron Wallace’ın yetiştirdiği balkabağı, 1 ton 432 kilogram olarak tartıldı. Böylece dünyanın bugüne kadar tartılan en ağır balkabağı olarak kayıtlara geçti.

Önceki rekoru açık ara geçti

Dev balkabağı, Southern New England Giant Pumpkin Weigh-Off etkinliğinde tartıldı. Sonuç, önceki dünya rekorundan yaklaşık 136 kilogram daha yüksek çıktı.

Üçüncü Guinness rekoru

Ron Wallace için bu başarı ilk değil. Wallace, 2006 yılında 680 kilogram üzerinde balkabağı yetiştiren ilk kişi olmuştu. 2012’de ise bir ton sınırını aşan ilk balkabağıyla bir başka dünya rekoruna imza attı. Bu yılki dev balkabağı, Wallace’ın Guinness’e giren üçüncü ürünü oldu.

İlk kez serada yetiştirdi

Wallace, rekor kıran balkabağını ilk kez sera içinde yetiştirdiğini söyledi. Yetiştirme sezonunun büyük bölümünde hava şartlarının da neredeyse kusursuz olduğunu belirtti.

Aynı ay içinde İngiltere’de de 1.295 kilogram ağırlığında başka bir dev balkabağı tartılmıştı. Ancak Wallace’ın ürünü kısa süre sonra bu dereceyi de geride bıraktı.