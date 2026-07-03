  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında Siyonist, casus yazılımla defalarca saldırmış! Pegasus'u soruşturan Yunan'ı hedef almışlar En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor Artık Avrupalılara bu sözleri söyleten bir ülke var: Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var! Din düşmanlığı yaparken sobelendiler! Tavır Gazetesi’ndeki sahtekarlara yapay zeka cevabı 24 ülkeden izlemeye gelenler hayran kaldı Hava tehditlerine Tolga vuruşu Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var Kardeş ülkede korkunç kaza! Yolcu otobüsü çukura düştü! 40 ölü Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış
Dünya Suriye'den üzücü haber! 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 5 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suriye'den üzücü haber! 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre; Humus şehrindeki askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, Humus kentinde saha taraması yapan teknik ekiplerin T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine rastladıkları belirtildi.

 

Elde edilen ilk verilere göre söz konusu kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra bir mayının patlaması sonucu öldüklerine işaret edilen haberde, ölenlerin kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim
Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim

Dünya

Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim

Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma
Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma

Dünya

Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız
Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Gündem

Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23