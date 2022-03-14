Zelenskiy AB ve NATO'ya böyle seslendi: Artık an meselesi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 19. gününde Rus birliklerinin Kiev'e girdiği öğrenilmişti. Bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken müzakerelerle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Zelenskiy son yayınladığı videosunda, "Artık an meselesi" diyerek Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlenen saldırıları işaret ederek, bölgenin NATO topraklarına sadece 20 kilometre uzaklıkta olduğu uyarısında bulundu.

NATO ve AB'ye çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son dakia açıklamalarında, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi.

NATO ülkesi sınırlarına 20 kilometre

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını belirterek bu merkezde Rusya'ya tehdit oluşturacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Zelenskiy, Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekti.

"Artık an meselesi"

Zelenskiy, "Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi" ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşme

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Heyetimizin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme ayarlamak gibi açık bir görevi var. Eminim bu, herkesin beklediği toplantı. Zor bir hikâye, zor bir yol olduğu açık ancak bir yola ihtiyacımız var." dedi.