İsrailli eski bürokrattan Yunan medyasına itiraf: Türkiye güçlü ama savaşmak zorundayız

Yunanistan merkezli Geopolitico isimli yayın organına konuşan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin eski Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Shay Gal, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini hedef alarak oldukça provokatif iddialarda bulundu. Ankara'nın dış politikasını ve askeri kapasitesini yakından takip ettiklerini belirten Gal, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel güç dengeleri açısından da İsrail için bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

BATI TEKNOLOJİSİ VE AVRUPA SERMAYESİ OLAN TEHLİKE: TÜRKİYE

Türkiye'nin attığı adımları, özellikle İran'ın izlediği stratejiyle kıyaslayan Gal, dikkat çekici bir benzetmede bulundu: "Türkiye zaten stratejik bir rakiptir: NATO üyeliği, Batı teknolojisi ve Avrupa sermayesine erişimi olan yeni bir İran. İran dikkatleri üzerine çekerken, Ankara da etki alanını genişletiyor. Hamas'a sığınak sağlamak, Suriye'de, işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta, Libya'da ve Somali'de balistik füzeler ve askeri üsler kurmak, bölgesel hakimiyet stratejisine hizmet ediyor. İsrail, İran tehdidi ortadan kalkmadan önce Türk tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalacak"

“YUNANİSTAN İÇİN SAVAŞIRIZ” YERSEN

Röportajın ilerleyen bölümlerinde, İsrail'in Yunanistan'ı Türkiye ile bir çatışmaya teşvik edip etmediği yönündeki iddialara değinen Gal, oldukça tartışmalı ifadeler kullandı.

Kendisine yöneltilen, "Bazı Yunan analistler, İsrail'in Atina'yı İsrail çıkarları doğrultusunda Ankara ile çatışmaya teşvik ettiğini ve riskleri Yunanistan'ın üstlenmesine neden olduğunu iddia ediyor. Bu eleştiriye nasıl yanıt veriyorsunuz?" sorusuna karşılık, İsrail'in Yunanistan'ın egemenliğini kendi güvenlik öncelikleri arasında gördüğünü belirtti.

Türkiye’den ne Yunanistan ne de İsrail’le savaşacağımıza dair bir açıklama gelmemesine rağmen sürekli bu senaryoları diri tutan Gal, olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında İsrail'in doğrudan müdahil olması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "İsrail, Yunanistan'dan kendisinin paylaşmaya hazır olmadığı riskleri almasını isteyemez. Yunanistan'ın egemenliği İsrail'in güvenlik çıkarlarından biridir. Türkiye Yunanistan'a saldırırsa, İsrail Yunanistan'ın savunmasına yardımcı olmalı, gerektiğinde ve Yunanistan'ın talebi üzerine doğrudan askeri operasyonlara katılmalıdır"

Gal, Türkiye ile gerçekleşebilecek bir askeri karşılaşmayı ise şu sözlerle değerlendirdi: "Doğrudan askeri çatışma gerçek bir olasılıktır." Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişine ve İsrail’e karşı askeri üstünlüğüne dikkat çeken eski yetkili, "Türkiye on yıllarca süren çabalarla bize karşı askeri üstünlük elde etti” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE HER ALAN ÜSTÜMÜZDE NÜFUZ KAZANIYOR

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve bölgedeki denizcilik stratejileri de röportajın ana başlıklarından biri oldu. Gal, İsrail'in bu duruma "pratik bir tehlike" olarak baktığını ifade ederek, Türkiye'nin enerji nakil hatları üzerindeki nüfuzundan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi: "İsrail için tehlike pratik bir boyutta: Türkiye, denizcilik iddialarını, askeri erişimi ve ticaret anlaşmalarını kullanarak bizi Avrupa'ya bağlayan nakliye, kablo ve enerji altyapısı üzerinde nüfuz kazanıyor."

Röportajın sonunda kişisel görüşlerini de paylaşan Shay Gal, Türkiye ile olan sorunların çözümünün bile İsrail'in Yunanistan'a bakışını değiştirmeyeceğini iddia ederek, "Türkiye ile aramızdaki tüm anlaşmazlıklar yarın çözülse bile, Yunanistan'a olan sevgim azalmaz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber7