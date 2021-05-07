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İSLAM Zekatta kul hakkı var verirken cömert olun
İSLAM

Zekatta kul hakkı var verirken cömert olun

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının son günlerini idrak ettiğimiz bu kutsal zaman diliminde ilahiyatçılardan mü’minlere zekât hatırlatması geldi. Üzerinden hicri olarak 1 yıl geçen her malın zekatının verilmesi gerektiğine dikkati çeken Fıkıh Âlimi Hüsnü Aktaş, “Zekât günahları da malı da temizler” dedi. Zekatta başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahibi müminlerin hakkı olduğunu aktaran İlâhiyâtçı yazar Selim Seyhan ise verirken cömert olunmasını gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:34:00 -
Zekatta kul hakkı var verirken cömert olun

 Zekeriya Say  İstanbul 

İslam’ın sosyal dayanışma alanında ortaya koyduğu en önemli ilke olan zekâtın önemi, Ramazan ayı ile birlikte bir defa daha ortaya çıkarken; ilahiyatçılar, İslâm’ın farzlarından olan bu ibadetin hakkıyla yerine getirilebilmesi için gayret sarf edilmesi gerektiğini dikkati çekiyor.

İslam’ın en önemli yardımlaşma kavramı olan zekâtın, Ramazan ayı içerisinde verilmesinin daha efdal olacağını kaydeden ilahiyatçılar son günlerini idrak ettiğimiz bu kutlu günlerde okuyucularımıza özel açıklamalar yaptı.

Toplumun can damarıdır

Fıkıh Âlimi Hüsnü Aktaş, zekâtın namazdan daha önemli bir durumda olduğunu söyledi. Aktaş, şöyle devam etti: “Çünkü namazda sadece Cenab-ı Hakk’ın hukuku vardır. Zekâtta ise kul hukukuyla, Allah’ın hukuku bir aradadır. Onun için zekâtın verilmesi zaruridir. İnfak gibi insanın kendisine bırakılmış bir tercih değildir.” Zekâtın malı temizlemenin yanında insanı da günahlardan temizlediğini kaydeden Aktaş Hoca, “Üzerinden Hicri olarak 1 yıl geçen zekâta tabi her malın zekâtı verilmelidir. Zekât her zaman verilebilir ama Ramazan ayında vermek, faziletinin yanı sıra hesaplamayı da kolaylaştırır. Zekât bir toplumun can damarıdır. Zekâtı terk eden bir toplum helak olmaya yaklaşmıştır” dedi.

Zekat verirken cömert olun

İlâhiyatçı yazar Selim Seyhan da zekatta kul hakkı bulunduğuna dikkati çekerek “O hâlde hâli vakti yerinde olan kardeşlerimiz özellikle bu pandemi sürecinde kendilerini bekleyen dul ve yetimleri, tezgahlarını açamayan kardeşlerini unutmasın; zekatlarıyla, sadakalarıyla kimsesiz kalanların kimsesi olsunlar ki Allah Azze ve Celle de onların kimsesi olsun” dedi. Zekat verirken cömert olmak gerektiğini kaydeden Seyhan, şöyle konuştu: “Zekât, fıtır ve sadaka olarak yaptıkları infâklarla mallarını arındırarak kirinden, gönüllerini arındırarak nifaktan kurtulurlar. Bu davranışlarıyla mülkün sâhibi olan Allah Azze ve Celle’yi memnun ederek cenneti, ihtiyaç sahiplerini memnun ederek gönüllerini ve duâlarını kazanıp mallarını bereketlendirir ayrıca, cemiyetin tesanüdüne de katkıda bulunurlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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