Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere düşer?

Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekat İslam hukukunda ise Kur’an’da belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere nisap miktarı mala sahip olan zengin müslümanların, her yıl mallarının 40’da 1’ini (%2.5) fakir müslümanlara dağıtmak üzere vermeleri demektir.

Nisap miktarı ne kadardır?

Nisap miktarı nedir? Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekat kimlere verilir?

Zekatın verilebileceği sınıflar Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilmiştir. Ayet-i kerimeye göre zekat verilebilecek sınıflar:

1. Fakir müslümanlar

2. Miskinler

3. Borçlular

4. Mücahidler (Allah yolunda savaşanlar)

5. Yolcular

6. Zekat amilleri *Bugün için böyle bir sınıf yoktur.

7. Köleler *Günümüzde kölelik fiilen kalktığı için bu sınıfta ortadan kalkmıştır.

8. Kalpleri İslam’a ısındırılacaklar *Hz. Ebubekir devrinde bu desteğe ihtiyaç kalmadığı için bu sınıfta artık yoktur.

Kimlerin zekat vermesi gerekir?

Zekat kimlere düşer? Zekatın farz olabilmesi için hem mükelleflerle hemde mallarla ilgili şartlar vardır:

1- Zekat verecek kimsenin Müslüman, hür, akli dengesi yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması,

2- Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisap miktarı veya daha fazla mala sahip olması,

3- Zekat verilecek malın gerçekten veya hükmen artıcı olması,

4- Zekatın verilebilmesi için tam mülkiyetin bulunması,

5- Nisap miktarına ulaşıldıktan sonra, bu malın üzerinden 1 kameri yıl (355 gün) geçmiş olması.