  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Zekat kardeşe verilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilir mi? Zekat kime verilir kime verilmez?
İSLAM

Zekat kardeşe verilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilir mi? Zekat kime verilir kime verilmez?

Zekat kimlere verilir? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Fakir olan kardeşe zekat geçer mi? Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Ramazan ayında yapılan yardım, hayır ve hasenata karşılık bire on, bire yüz ve bire bin verileceğinden zekat verecekler de vereceği zekatı Ramazan ayında vermekten yana tercihlerini kullanır. Peki zekat kime verilir, kimler zekat vermez? Kardeşe zekat düşer mi? İşte zekat vermek hakkındaki haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:30:00 - 2021-04-15 14:30:47
Zekat kardeşe verilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilir mi? Zekat kime verilir kime verilmez?

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekat vermek için kaç yıl geçmesi lazım?

Zekatın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

zekat kime verilir, zekat kime verilmez

Zekat için niyet şart mı?

Zekatın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.

Zekat kimlere verilir?

Zekat kime düşer? Zekatın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Zekat kimlere verilmez?

Zekat kimlere düşmez? Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Zekat kardeşe verilir mi? 

Fakir olan kardeşe zekat verilir mi? Zekat kimlere verilir? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Fakir olan kardeşe zekat geçer mi? İşte fakir kardeşe zekât verilebilir mi? sorusunun cevabı:

kardeşe zekat verilir mi, kardeşe zekat düşer mi

Ne kadar paraya zekat düşer? En kolay en basit en hızlı en pratik yöntemle zekat hesaplama
Ne kadar paraya zekat düşer? En kolay en basit en hızlı en pratik yöntemle zekat hesaplama

Ekonomi

Ne kadar paraya zekat düşer? En kolay en basit en hızlı en pratik yöntemle zekat hesaplama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin
Gündem

Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, piknik masalarını yakanlara sert tepki gösterdi.

Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Patriot hava savunma sistemlerini vurdu.
Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’
Gündem

Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay