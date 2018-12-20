Zehra Pala'dan Ekrem İmamoğlu'na ilan-ı aşk! 'Mesajını bekliyorum'

Ateizm Derneği eski Genel Başkanı Zehra Pala, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na aşkını ilan etti.

İmamoğlu'nun İstanbullulara gönderdiği 'günaydın' mesajını Twitter hesabından paylaşan Pala, "Günaydın mesajı da aldık... İyi geceler mesajını bekliyorum. Aşk başlasın!" diye yazdı.

'Adama odaklanmaktan onu kaçırmışım'

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara gönderdiği mesajında CHP'den aday olduğunu yazmamasını eleştiren bir takipçisine cevap yazan Pala, "Adama odaklanmaktan onu kaçırmışım" ifadesini kullandı.

Bir Twitter kullanıcısı kendisine böyle tepki göstermişti

Sosyal medyadan inananlara yönelik yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken Pala, bir Twitter kullanıcısından çok sert tepki görmüştü.

Her platformda ateistlerin bilgili ve entelektüel insanlar olduklarını savunan Pala, kendisine gösterilen bu tepkiyi paylaşarak altına not düşmüştü.

Pala, Twitter'dan yaptığı, "Muhattap olun diye atmadım. -vakit harcamayın- İbretlik. "Sidikli zehra"... paylaşımında, 'muhatap' kelimesini bile doğru yazamayarak kültürel seviyesini ortaya koymuştu.