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Dünya ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!
Dünya

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!

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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlar ile genel lisans kararlarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili yeni yaptırımlar ve genel bir lisans yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD hükümetinin "İran elitlerinin" finansörü olduğunu iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri merkezli finansçı Ali Ansari'ye yaptırımlar uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Washington'ın mevcut kısıtlayıcı önlemlerinin üç İranlı "gölge döviz firması", bir Hong Kong merkezli firma ve bir BAE merkezli şirketi de kapsadığını duyurdu.

ABD'ye göre, kara listeye alınan tüm kuruluşlar ve kişiler İran hükümeti tarafından yürütülen "yasadışı mali faaliyetler" ve ABD yaptırımlarından kaçınma ile bağlantılı.

 

Ansari'nin, diğer şeylerin yanı sıra, İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Mücteba Hamenei adına hareket ettiği iddia ediliyor. Washington'a göre, söz konusu döviz firmaları, yaptırım uygulanan İran bankaları adına paravan şirketler aracılığıyla "yılda milyarlarca dolar" değerinde işlem gerçekleştirdi.

Pratikte, ABD yönetiminin bu eylemleri, bu kişilerin ve şirketlerin varlıklarının, ABD yargı yetki alanında bulunmaları halinde dondurulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir ticari işlem yapmaları yasaklandı ve kara listedeki kişilerin ABD'ye girişine izin verilmeyecek.

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