  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Değeri 1 milyar lira! Kapıkule'de dev operasyon Bu kez 7 ilde harekete geçildi! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gözaltılar Türkiye'yi örnek aldılar: Bir ülke daha sapkınlık gemisinin ülkeye girişini yasakladı Uyardılar: Trump'a suikast planı Kim Jong-un'dan nükleer emir! CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz' Türkiye'nin F-35 hamlesi Atina'yı karıştırdı! 10 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 10 Temmuz 2006: Şamil Basayev'in şehadeti (Çeçenistan’ın Efsane Komutanı) İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed’de toprağa verildi
Gündem CHP çöpleri toplamadı altınları kurtardı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!
Gündem

CHP çöpleri toplamadı altınları kurtardı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP çöpleri toplamadı altınları kurtardı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir vurdumduymazlık ve beceriksizlik örneği daha yaşandı. Eşinin yanlışlıkla çöpe attığı ve içinde 400 bin TL değerinde altın bulunan poşeti arayan bir vatandaş, CHP'li belediyenin sokakları ve konteynerleri günlerdir temizlememesi sayesinde servetini geri bulabildi. Sosyal medyada "Belediyeye bak, çöpleri toplamadığı için vatandaş altınlarını bulabilmiş" ifadeleriyle tiye alınan bu durum, hizmet üretmek yerine yan gelip yatmayı gelenek haline getiren zihniyetin acziyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir sokaklarını saran çöp kokusu ve toplanmayan atıklar, bu kez trajikomik bir olaya sahne oldu. Eşinin evdeki altın dolu poşeti yanlışlıkla çöpe fırlattığını fark eden talihsiz vatandaş, hemen çöp toplama merkezine giderek 15 ton atığın arasında iğneyle kuyu kazar gibi arama yaptı.

 Kendi imkanlarıyla tonlarca pisliğin içinde poşeti bulamayan mağdur vatandaş, mahalledeki güvenlik kameralarını incelediğinde ise acı gerçekle ve CHP belediyeciliğinin tembelliğiyle yüzleşti. Kamera kayıtlarında, mahalledeki çöp konteynerinin günlerdir boşaltılmadığı ve poşetin hala konteynerin içinde beklediği açıkça görüldü. Vatandaş, belediyenin pisliği ortada bırakma huyu sayesinde konteynere giderek 400 bin liralık birikimini sapasağlam geri aldı.

 

Sosyal medya yıkıldı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!

Hizmet götürmekle mükellef olduğu İzmir halkını çöp dağlarına, kokuya ve pisliğe mahkum eden yerel yönetimin bu aybı, sosyal medyada da büyük bir alay konusu oldu. 

Vatandaşlar, sokakların temizlenmemesini ve konteynerlerin öylece bırakılmasını sert sözlerle eleştirirken, yaşanan bu trajikomik hadiseye "İlk defa CHP işe yaradı" şeklinde ironik yorumlar yağdırdı. Çöpü vaktinde toplamayı bile beceremeyen, şehirleri adeta 90'lı yılların çöp dağları dönemine geri döndüren bu zihniyet, vatandaşın altınını kurtarmasına vesile olan büyük bir tembellik ve hizmet kusuruyla hafızalara kazındı.

CHP belediyeciliğine sert itiraz: 'İzmir'e ne zaman hizmet edeceksiniz?'
CHP belediyeciliğine sert itiraz: 'İzmir'e ne zaman hizmet edeceksiniz?'

Siyaset

CHP belediyeciliğine sert itiraz: 'İzmir'e ne zaman hizmet edeceksiniz?'

CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz'
CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz'

Siyaset

CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz'

Fondaşa kıyak CHP'yi karıştırdı
Fondaşa kıyak CHP'yi karıştırdı

Gündem

Fondaşa kıyak CHP'yi karıştırdı

CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu
CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu

Siyaset

CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu

CHP’liler birbirini yiyor! Burhanettin Bulut ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!
CHP’liler birbirini yiyor! Burhanettin Bulut ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!

Gündem

CHP’liler birbirini yiyor! Burhanettin Bulut ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23