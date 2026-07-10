CHP çöpleri toplamadı altınları kurtardı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!

İzmir sokaklarını saran çöp kokusu ve toplanmayan atıklar, bu kez trajikomik bir olaya sahne oldu. Eşinin evdeki altın dolu poşeti yanlışlıkla çöpe fırlattığını fark eden talihsiz vatandaş, hemen çöp toplama merkezine giderek 15 ton atığın arasında iğneyle kuyu kazar gibi arama yaptı.

Kendi imkanlarıyla tonlarca pisliğin içinde poşeti bulamayan mağdur vatandaş, mahalledeki güvenlik kameralarını incelediğinde ise acı gerçekle ve CHP belediyeciliğinin tembelliğiyle yüzleşti. Kamera kayıtlarında, mahalledeki çöp konteynerinin günlerdir boşaltılmadığı ve poşetin hala konteynerin içinde beklediği açıkça görüldü. Vatandaş, belediyenin pisliği ortada bırakma huyu sayesinde konteynere giderek 400 bin liralık birikimini sapasağlam geri aldı.

Sosyal medya yıkıldı! "İlk defa CHP işe yaradı" diyerek dalga geçtiler!

Hizmet götürmekle mükellef olduğu İzmir halkını çöp dağlarına, kokuya ve pisliğe mahkum eden yerel yönetimin bu aybı, sosyal medyada da büyük bir alay konusu oldu.

Vatandaşlar, sokakların temizlenmemesini ve konteynerlerin öylece bırakılmasını sert sözlerle eleştirirken, yaşanan bu trajikomik hadiseye "İlk defa CHP işe yaradı" şeklinde ironik yorumlar yağdırdı. Çöpü vaktinde toplamayı bile beceremeyen, şehirleri adeta 90'lı yılların çöp dağları dönemine geri döndüren bu zihniyet, vatandaşın altınını kurtarmasına vesile olan büyük bir tembellik ve hizmet kusuruyla hafızalara kazındı.