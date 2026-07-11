Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı
Geçirdiği zorlu karaciğer nakli ameliyatı ve aylar süren tedavi sürecinin ardından ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını mutlu eden haberle kameralar karşısına çıktı. Sağlığına kavuştuğunu ve enerjisinin yerinde olduğunu belirten Özkan, "Yerimde duramıyorum, setlere dönmeye hazırım" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi. Başarılı oyuncunun sağlıklı ve neşeli hali, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.