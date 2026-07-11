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Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

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Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

Geçirdiği zorlu karaciğer nakli ameliyatı ve aylar süren tedavi sürecinin ardından ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını mutlu eden haberle kameralar karşısına çıktı. Sağlığına kavuştuğunu ve enerjisinin yerinde olduğunu belirten Özkan, "Yerimde duramıyorum, setlere dönmeye hazırım" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi. Başarılı oyuncunun sağlıklı ve neşeli hali, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

#1
Foto - Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle acil nakil beklediği süreçte sevenlerini derin bir hüzne boğan Ufuk Özkan, bu zorlu sınavı geçti.

#2
Foto - Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

Özkan’a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

#3
Foto - Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

Zorlu sağlık sürecini geride bırakmaya başlayan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer naklinin ardından sevenlerinin karşısına çıktı.

#4
Foto - Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün basın mensplarıyla bir araya gelen Özkan, geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak setlere dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

#5
Foto - Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın aylar sonraki son hali ortaya çıktı

Toparlanma sürecini anlatan oyuncu, "Sağlığım çok iyi, bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım çalışabilir durumda olduğumu söyledi. Buradan herkese duyurulur, artık yerimde duramıyorum. Çalışmak istiyorum" dedi.

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