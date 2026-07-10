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Gündem Ünlü Gazeteci Yazardan alçak AP’ye layık olduğu cevap! “Bir kıtanın tamamı haysiyetsiz olur mu?”
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Ünlü Gazeteci Yazardan alçak AP’ye layık olduğu cevap! “Bir kıtanın tamamı haysiyetsiz olur mu?”

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Ünlü Gazeteci Yazardan alçak AP’ye layık olduğu cevap! "Bir kıtanın tamamı haysiyetsiz olur mu?"

Daha iki gün önceki NATO zirvesinde liderleri Türkiye’ye hayranlık ifade eden Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Parlamentosu’nun alçak suçlamasına Gazeteci Nedret Ersanel’den kapak gibi cevap geldi.

Sosyal medya hesabından AP’nin alçak hakaretine çok sert tepki gösteren Nedret Ersanel, “Avrupa bu işte. Daha dün burada eğilip bükülüyorlardı; Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararla, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerleri tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilen Rum kadınları ile kız çocukları, resmi olarak "suç mağduru" ilan edildi… Bir kıtanın tamamı haysiyetsiz olur mu? Oluyor işte. Özellikle ordumuza saldırıyorlar. Biz de bunları koruyacağız, öyle mi?” diye yazdı.

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