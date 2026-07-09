Misafir kaldığı evde ölü bulundu

Antalya’da yakınlarının evinde kalan Hasibe Nihal Kalaycı’dan acı haber geldi. Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Ankara’dan dün yakınlarını ziyaret etmek için Antalya’ya gelen Hasibe Nihal Kalaycı, alkollü şekilde eve geldi. Gece geç saatlere kadar alkol almaya devam eden Kalaycı, sabah saatlerinde ağzından ve burnundan salya gelip fenalaşınca yakınları tarafından salonda bulunan kanepeye yatırıldı. Birkaç saat sonra yakınları Kalaycı’nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından inceleme yapıldı. Alkol bağımlılığı nedeniyle geçmişte tedavi gördüğü öğrenilen Kalaycı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.