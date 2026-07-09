  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB'dan CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi 12 yıllık uranyum düğümü çözüldü! Avustralya ile Hindistan’dan nükleer enerji adımı İhracat 278 milyar dolara dayandı Rekora doymuyor İran vurunca farklı arayışlara girdiler: ABD üslerini bakın nereye taşıyor? Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 412 şahıs yakalandı Yol kenarında az daha canından olacaktı! Ekrem'in İETT'si korku saçmaya devam ediyor İbadete açılışının 6. yıldönümü etkinliği! Ayasofya için Beyazıt'ta buluşalım Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum Türkiye oyun kurucu ülke
Yerel Misafir kaldığı evde ölü bulundu
Yerel

Misafir kaldığı evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Misafir kaldığı evde ölü bulundu

Ankara’dan Antalya’ya yakınlarını ziyaret etmek için gelen 43 yaşındaki Hasibe Nihal Kalaycı, Kepez ilçesinde misafir olarak kaldığı evde hayatını kaybetti.

Antalya’da yakınlarının evinde kalan Hasibe Nihal Kalaycı’dan acı haber geldi. Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Ankara’dan dün yakınlarını ziyaret etmek için Antalya’ya gelen Hasibe Nihal Kalaycı, alkollü şekilde eve geldi. Gece geç saatlere kadar alkol almaya devam eden Kalaycı, sabah saatlerinde ağzından ve burnundan salya gelip fenalaşınca yakınları tarafından salonda bulunan kanepeye yatırıldı. Birkaç saat sonra yakınları Kalaycı’nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından inceleme yapıldı. Alkol bağımlılığı nedeniyle geçmişte tedavi gördüğü öğrenilen Kalaycı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu
Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

Aktüel

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!
Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!

Yerel

Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!

'Ölüm listesinin başındayım'
'Ölüm listesinin başındayım'

Dünya

'Ölüm listesinin başındayım'

Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi
Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi

Yerel

Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23