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Motorin Fiyatlarına indirim!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorin Fiyatlarına indirim!

11 Temmuz 2026’dan itibaren motorin fiyatlarına 2,16 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirim ÖTV’den mahsup edilecek. Benzinde ise değişiklik öngörülmüyor.

#1
Foto - Motorin Fiyatlarına indirim!

Motorin fiyatlarına 11 Temmuz 2026'dan itibaren 2,16 TL indirim yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Motorin Fiyatlarına indirim!

İndirimin tamamı ÖTV'den mahsup edilecek. Son kararı üst makamlar verecek.

#3
Foto - Motorin Fiyatlarına indirim!

Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmezken, sektör verilerine göre benzin 2,20 TL artacak, motorin 3,95 TL düşecek.

#4
Foto - Motorin Fiyatlarına indirim!

Fiyatlar uluslararası petrol, döviz kuru ve vergilere bağlı olarak güncelleniyor.

#5
Foto - Motorin Fiyatlarına indirim!

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