Bolu Belediyesindeki yolsuzluk davasında ara karar açıklandı! 2 isme tahliye

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Davanın duruşmasının beşinci gününde, tutuklu sanıklar Cihan Tutal, Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ile avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı beyanları alındı.

ZİNCİR MARKETLER OLAYI

Beyanda bulunan BolSev yöneticisi Sarıyıldız, vakfın resmi başkanının Tanju Özcan olduğunu söyledi.

Sarıyıldız, BolSev Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden kurban bağışı kampanyası düzenlendiği, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı iddiasını içeren "kurban olayı"na ilişkin kurban bağışıyla ilgili hata yaptığını anlayınca reklamları yayından kaldırdığını ve vakfa kurban bağışı olarak gelen paraların kullanılmaması için güvenli hesaba aktarılmasını sağladığını savundu.

Zincir marketlerin BolSev'e bağış yapmaya ya da reklam vermeye zorlandığı iddialarını içeren "marketler olayı" ile denetimlerde ve diğer süreçlerde yer almadığını öne süren Sarıyıldız, bu konuda reklam sözleşmesi aşamasında yer aldığını hatta market yetkililerinin işini kolaylaştırmak için aracılık yapmaya çalıştığını söyledi.

ELDEN PARA ALMA

Sarıyıldız, Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettikleri iddiasını içeren "ruhsat" olayıyla ilgili Özcan'ın kendisini yönlendirmesiyle hareket ederek elden para aldığını, tek hatasının bu parayı evraksız almak olduğunu kaydetti.

Olayların hiçbirinden menfaat elde etmediğini savunan Sarıyıldız, tahliyesini talep etti.

TANJU ÖZCAN’IN SAVUNMASI

Tutuklu sanık Tanju Özcan kendisi ile bazı sanıkların, Ali Sarıyıldız'ın ek ifadesi nedeniyle yargılandığını savundu. Sarıyıldız'ın ek ifadesinin doğru olmadığını düşündüklerini dile getiren Özcan, "Ali Bey'le çok uyumlu çalıştık geçmişte. Ona karşı tek kırgınlığımız, 13 Nisan tarihli ifadesidir. Burada hepinizin bulunduğu ortamda sorular sorduk ve o ifadesini düzeltme şansı buldu. Bu duruşmalarda benim yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Burada hiç kimseden beni suçlayan bir beyan verilmedi. Tanık ve müştekiler beni doğruladı. Aklanma açısından mahkemenin kararı çok önemli ama bir de kamuoyu tarafından aklanma çok önemli." ifadelerini kullandı.

Özcan, iddianamedeki birçok iddianın oluşmadığını yargılama aşamasında daha iyi anladığını söyleyerek, yeterince delillendirilmediğini savunduğu iddianamede hayatın olağan akışına uygun olmayan ifadelerle karşılaştığını kaydetti.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin duruşmadaki beyanlarının gerçeği ortaya çıkardığına inandığını dile getiren Özcan, "Her şeyi samimiyetle anlattım. Bir tek kelime yalan söylemedim. Lehime veya aleyhime olur diye düşünmedim" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise mağdur ve müştekilerin iddiaları nedeniyle yargılandıklarını ancak duruşmalarda kendilerini suçlu gösteren bir şey görmediklerini ileri sürdü.

Alın teriyle bu mevkiye geldiğini ve görevinin hakkını vermek için mücadele ettiğini anlatan Can, "Yüzlerce insanla görüşüyorum. Hiç kimseye ne baskı ne de benzer bir şey yapmış değilim. Ben bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, belediye çalışanı olmadığını, BolSev ile de bağlantısının bulunmadığını, Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde adı geçtiği için yargılandığını söyleyip, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

RÜŞVET ANLAŞMASI

Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Tanju Özcan'ın da kendisinin de "ruhsat olayı" ile ilgili kimseden para istemediğini iddia ederek, "Gizli bir toplantı yapmadık, ne Tanju Özcan ne de ben 'vakfa yardım et' demedik. (Müşteki) M.K, kendisi özgür iradesiyle yardım yapmak istemişse ben buna bir şey diyemem. Ruhsat sorununun hukuki yöntemle çözülmesi için buluşmayı sağladım." ifadelerini kullandı.

Altındal, iddianamede Özcan'ın müştekiler ile rüşvet anlaşması yaptığı sonucuna nasıl varıldığına anlam veremediğini belirterek, kendisinin rüşvet teklifi iletmediği gibi buna aracılık da yapmadığını savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altındal, tahliye talebinde bulundu. Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, müşteki, mağdur ve tanıkların dinlenildiğini belirterek, şu andan itibaren konuşmanın çok anlamsız olduğunu kaydetti. Sağlık sorunları olduğunu ifade eden Ayhan, tahliyesini talep etti. Beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

ARA KARAR

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can'ın tutukluluk halinin devamına, Naim Ayhan ve Cihan Tutal'ın ise tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Belediye Meclis üyesi A.D. ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B'ye uygulanan adli kontrol tedbir kararlarının, yurt dışına çıkış yasağı hariç kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 7 Eylül'e ertelendi.

Öte yandan duruşma sonrası Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan ile avukatları Ferit Atalay ve Tuncay Anlıak açıklama yaptı.

Özcan ve yargılanan belediye çalışanların suçsuz olduklarına inandıklarını belirten avukatlar, karara karşı itirazda bulunacaklarını belirtti.

Eşinin suçsuz olduğunun beş gün süren duruşma sonucunda görüldüğünü söyleyen Meral Özcan da beş aydır sabırla duruşmayı beklediklerini, eşinin ve arkadaşlarının suçlu olmadığını savundu.

SÜREÇ VE İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.