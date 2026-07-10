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Dünya Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı
Dünya

Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
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Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı

Filistin Çalışma Grubu, terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

Filistin Çalışma Grubu, Gazze'deki insani krize ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığını belirterek kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

"İnsani yardım girişi durdu"

Açıklamada, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin sahada beklenen etkiyi oluşturmadığı, vaat edilen insani yardımların büyük bölümünün bölgeye ulaştırılamadığı ifade edildi. Haziran 2026 itibarıyla ise insani yardım girişinin tamamen durduğu açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından birçok uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, on binlerce kişiye hizmet veren aşevleri ve fırınların kapandığı kaydedildi. Gazze'de yaşayanların büyük bölümünün gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar açısından dış yardıma bağımlı olduğu vurgulandı.

 

Sürdürülebilir projeler yürütüldüğü belirtildi

Filistin Çalışma Grubu, yaklaşık iki yıldır Gazze'nin Acil Durum Komitesi ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, gıda ve su dağıtımının yanı sıra kuyu yapımı ve onarımı, su arıtma tesislerinin rehabilitasyonu, sağlık noktalarının kurulması, jeneratör ve tıbbi ekipman temini, ameliyat desteği, çadır kentlerin oluşturulması, belediye hizmetlerine katkı, eğitim faaliyetleri ve mescit projeleri gibi birçok alanda sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edildi.

 

Destek çağrısı yapıldı

Grup, büyük yardım kuruluşlarının faaliyetlerini durdurduğu bu dönemde yürütülen çalışmaların devam edebilmesi için kamuoyunun desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, gönüllülük esasına göre faaliyet gösterildiği ve herhangi bir idari ya da işletme giderinin bulunmadığı ifade edilerek, Gazze'deki insani yardım çalışmalarının sürdürülebilmesi için bağış ve desteklerin artırılması çağrısında bulunuldu.

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