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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Resmi Gazete'de

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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.

Ayrıca Bakanlığın Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp'in ataması yapıldı.

Kararla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı.

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