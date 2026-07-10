Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifadesi alındı: Portekizli manken İmamoğlu ve Haluk Levent’in adını verdi!

Correia, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Correia’nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu madde kullanılan ortamlara dair bilgi vermek istediğini söyledi. Correia, söz ettiği buluşmalara dair yazışma, fotoğraf ve videolar ile cep telefonu içeriğinin soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

İMAMOĞLU İLE ANTALYA'DAKİ TEKNE ORGANİZASYONUNDA GRUP SEKS İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Correia’nın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, 2021 yılında Antalya'da düzenlendiğini öne sürdüğü tekne organizasyonuna ilişkin oldu. Correia, telefonunda “Nadela Moldova” adıyla kayıtlı bulunan kişinin kendisini varlıklı iş insanlarıyla tanıştırdığını ve bu ilişkiler üzerinden para kazandığını beyan etti.

2021 yılının yaz aylarında Antalya’dan hareket eden iki teknede yaklaşık 25-30 kişinin katıldığı bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Portekizli manken Correia, teknelerden birinde erkeklerin, diğerinde ise çoğunluğu yabancı uyruklu kadınların kaldığını anlattı.

Correia, söz konusu organizasyon sırasında Ekrem İmamoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını, “Olga” isimli Rus bir kadının da aynı ortamda bulunduğunu ve İmamoğlu ile bu kişinin daha önceden tanışıyor olabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Şüpheli, İmamoğlu’nun uyuşturucu kullanmadığını, ancak erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde olduğunu ve kendisinin burada uyuşturucu kullandığını beyan etti. İfade tutanağında, Correia’nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu kaydedildi.

HALUK LEVENT İLE ÜÇ KEZ BİRLİKTE OLDUM; YANIMDA ESRAR KULLANDI

Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında iletişime geçtiğini, Levent ile üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını öne süren Correia, Levent’in yanında esrar kullandığını, kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Correia, iki buluşmada 1.000’er dolar ödeme aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını belirtti. Tutanakta, Correia’nın telefonundaki ilgili yazışmaların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiği ifade edildi.

PORTEKİZLİ MANKEN'DEN EMİR SARIGÜL'LE BİRLİKTELİK VE KOKAİN İDDİASI

Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile cinsel birliktelik amacıyla yazıştıklarını ileri süren Correia, söz konusu yazışmaların telefonunda bulunduğunu söyledi.

Correia ayrıca Emir Sarıgül’ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini beyan etti. İfade tutanağında, şüphelinin telefonunda bulunduğu belirtilen CHP Milletvekili, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu ile yazışmalarının tespit edilerek dosyaya konulduğu kaydedildi.

VATAN BİLGİSAYAR SAHİBİ HASAN VATAN HAKKINDA YENİ İDDİALAR DA DOSYAYA GİRDİ

Correia, ifadesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan hakkında da çeşitli iddialarda bulundu. Vatan’la telefonundaki yazışmalarını beyan eden Correia, kendisiyle üç veya dört kez cinsel birliktelik yaşadığını, evinde birden fazla kadının katıldığı partiler düzenlendiğini ileri sürdü.

Correia, Vatan’ın uyuşturucu madde kullanmadığını açıkça ifade etti. Şüphelinin sözünü ettiği bazı fotoğrafların telefonda tespit edilerek dosyaya konulduğu tutanakta belirtildi.

PORTEKİZLİ MANKEN: TELEFONUM İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK!

Correia, gözaltına alındığında telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini belirterek cihazdaki yazışma, fotoğraf ve videoların anlatımlarını destekleyeceğini savundu. Dijital verilerin oluşturulma tarihleri, konum bilgileri, tarafları ve içerikleri üzerinde yapılacak kriminal incelemelerin soruşturmanın seyri açısından belirleyici olacağı öğrenildi.

Yaklaşık bir aydır tutuklu olan, tercüman ve iki avukat eşliğinde ifade veren Correia’nın, çok sayıda ünlü ile para karşılığında birlikte olduğunu, yazışmalarını telefonunda tuttuğunu ve uyuşturucu kullanımından dolayı pişmanlık duyduğunu belirttiği bildirildi.

Correia’nın örnekleri üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde uyuşturucu bulgularına rastlandı.

Ancak Correia’nın; Ekrem İmamoğlu ile teknede buluşma, Haluk Levent ile birliktelik ve esrar kullanımı ididası, Sarıgül ve diğer kişilerle ilgili birçok iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı; dijital materyaller, iletişim kayıtları, konum verileri, tanık anlatımları ve diğer delillerin soruşturma makamlarınca birlikte değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Savcılık, Correira'nın ismini verdiği kişilerle aynı tarihlerde, aynı bölgelerden telefonunun sinyal verip vermediği hususunu araştırırken, ilgili şahısların iddia edilen tarihlerde farklı noktalarda olup olmadığını, lehe hükümler çerçeveside araştırdığı öğrenildi.

Bu husustaki deliller toplandıktan sonra, ismi geçen şahısların ifadelerine başvurulabilineceği, hukukçular tarafından dile getirildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun söz konusu tarihlerde Correia’nın bulunduğu konumlarda olduğunu gösteren ekran görüntüleri de ortaya çıktı.

Bahsi geçen teknedeki kadınlara yönelik olduğu ileri sürülen mesajlar da ortaya çıktı.