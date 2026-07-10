Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hayran kalmıştı: İzlanda Başbakanı Ankara’da ünlü oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, aracından inip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürürken yüzündeki şaşkınlık ve mimikleriyle NATO Zirvesi’nin en çok konuşulan liderlerden biri olmuştu. Ülkesine dönen başbakan Ankara ziyaretiyle dünyada da ünlü oldu. Sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 2024 seçimlerinde aldığı oyun iki katına çıktı.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bakışlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Frostadóttir'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı da zirve öncesine göre 4 katından fazla yükseldi.
TAKİPÇİ SAYISI 19 BİNDEN 89 BİNE ÇIKTI
Zirve öncesinde yaklaşık 19 bin 300 takipçisi bulunan İzlanda Başbakanı'nın hesabı, zirvenin ardından 89 bin takipçiye ulaştı.
Türk sosyal medya kullanıcıları da Frostadóttir'in paylaşımlarına çok sayıda yorum yaptı.
2024 seçimlerinde 44.091 oy alarak İzlanda Başbakanı seçildiği iddia edilen Kristrún Frostadóttir'in, Instagram'daki takipçi sayısının seçmen sayısının iki katına çıkması da ülkesinde gündem oldu.