Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın gerçekleştirdiği bu önemli temasta bölgede tırmanan son gelişmeler ve ateşkes sürecine ilişkin kritik durumlar detaylıca ele alındı.

Bölgedeki son gelişmeler ve ateşkes süreci masaya yatırıldı!

Küresel emperyalistlerin bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, Ankara-Tahran hattındaki kararlı diplomasinin gücünü bir kez daha gösterdi.