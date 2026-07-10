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Gündem ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!
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ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında yaptığı tarihi açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara'daki şanlı NATO Zirvesi sırasında kaldıracağını vadettiği CAATSA yaptırımlarına ilişkin müjdeyi vererek, "Yakında sonuç alacağız" dedi. Savunma sanayiindeki yerli şahlanışa da değinen Fidan, F110 motorları hususunda ve gökyüzündeki milli gururumuz KAAN'ın motorlarında hiçbir sorun beklemediklerini ilan etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donal Trump'ın Ankara'dayken kaldıracağını söylediği CAATSA yaptırımlarına ilişkin "Yakında sonuç alacağız" dedi. F110 motorlarına ilişkin ise "KAAN motorlarında sorun beklemiyoruz" dedi.

TRT Haber yayınında konuşan Hakan Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

"HEM YAPILIŞI İTİBARIYLA HEM SONUÇLARI İTİBARIYLA TARİHİ BİR ZİRVE OLDU"

Bu zirve hem yapılışı itibarıyla hem sonuçları itibarıyla gerçekten tarihi bir zirve oldu. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türk dış politikasının da açıkçası olağanüstü bir başarısı idi. Bu zirvede alınan kararlar ve yapılan görüşmelerden önce zirveyi hazırlayan süreçte uluslararası ortama yapılan tartışmalara da bakmak lazım.

Birçok krizin ortasındayken, esas itibarıyla hem Avrupa hem diğer coğrafyalar, burada yapılan çok ciddi tartışmalar vardı. Dolayısıyla bu güvenlik tartışmalarında NATO'nun güvenliği, geleceği nasıl olacak, transatlantik ilişkileri nereye doğru gidiyor? Bütün bunların hepsinde yapılan tartışmalar bir belirsizlik havası doğurmaya başladı. Yani NATO'nun etkinliği, caydırıcılığı, birlikteliği azalıyor mu? Bu noktada yapılan tartışmalar aslında çok fazla sonuç verici tartışmalar değildi.

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