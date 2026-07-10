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Gündem Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi görevden almalara devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla yedi il başkanı görevden alındığını bildirdi.

Buna göre Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri görevden alındı. Görevden alınan il başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Böylece parti yönetimince 14 il teşkilatına atama yapıldığı, yedi il başkanlığının ise feshedildiği bildirildi.

ÜÇ İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Görevden almaların yanı sıra eski İzmir İl Başkanı Çağdaş Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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